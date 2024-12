Nicola Faroni, 10 borse di studio per ricordarlo ad un mese e mezzo dalla scomparsa.

10 borse di studio in memoria di Nicola Faroni

Questa l'iniziativa del comune di Collebeato dove risiedeva il 20enne scomparso nella notte tra il 16 e il 17 ottobre 2024 a seguito di un incidente stradale lungo l'autostrada A4.

"La scomparsa di Nicola Faroni è stata per tutto il nostro paese un momento di grande dolore - hanno fatto sapere dall'Amministrazione - Nicola ha lasciato un enorme vuoto tra le tante persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Nei suoi venti anni di vita ha saputo lasciare un segno in chi l’ha conosciuto: l’Amministrazione comunale sente che è importante mantenere vivo il suo ricordo, attraverso qualcosa che possa parlare di lui.

Nicola si è sempre distinto per l’impegno e per i risultati scolastici ottenuti: per questo l’Amministrazione ha indetto un bando per assegnare 10 borse di studio a studenti meritevoli di Collebeato".

A chi si rivolge

Il riconoscimento in denaro è pensato per coloro che hanno frequentato le secondarie di secondo grado, dalla terza alla quinta, così come per gli studenti universitari (laurea triennale e a ciclo unico). Sono borse di studio da 200 euro per la terza superiore, due da 300 euro per la quarte e 4 da 500 euro per la quinta. Due borse di studio da 500 euro per gli universitari. Per potervi prendere parte è richiesta la residenza a Collebeato, una media di voti da 7,5 in su (per chi ha frequentato la secondaria di secondo grado dalla terza alla quarta) o in voto di maturità superiore o uguale a 80/100.

C'è tempo fino al 27 dicembre 2024

Gli studenti universitari non devono essere invece fuori corso ma devono aver conseguito almeno il 70% dei crediti formativi, necessaria inoltre una media di voti pari o superiore al 26/30. Per presentare la domande (solo online sul sito istituzionale dell'Ente) c’è tempo fino al 27 dicembre. Le graduatorie verranno stabilite in base alla media dei voti.