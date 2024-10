Tragico incidente nel Cremonese: addio al 48enne Aldo di Orzinuovi.

Perde la vita in un tragico incidente nel Cremonese

Ennesima vittima sulla strada, si tratta di Aldo Milani, 48 anni di Orzinuovi. Purtroppo il violento impatto non gli ha lasciato scampo, i soccorsi giunti tempestivamente sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattao ieri (martedì 29 ottobre 2024) alle 17.40 in codice giallo sulla spexss498. Alla guida della sua auto Aldo Milani: stava percorrendo via Bergamo in direzione di Soncino. Come riportato da PrimaCremona, la dinamica de sinistro resta da ricostruire nel dettaglio, tuttavia dalle prime informazioni pare che il conducente abbia perso il controllo del veicolo finendo da solo fuori strada. Avrebbe così invaso l'opposta corsia di marcia finendo per sbattere e strisciare contro il guard rail per circa una decina di metri. Il veicolo ha così terminato la sua corsa finendo in un campo adiacente alla carreggiata.

Ad intervenire sul posto i soccorsi: due automediche e un'ambulanza. I soccorritori hanno cercato in tutti i modi di salvare il 48enne ma per lui non c'è stato nulla da fare. Giunti in loco anche i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri di Soresina per mettere in sicurezza l'area e prendere i rilievi del caso.

Numerosi i messaggi di cordoglio

Molto conosciuto nella Bassa Cremonese come dj, era residente nel Bresciano a Orzinuovi. Era da tutti conosciuto come Dj. gordito. Numerosi i messaggi di cordoglio che sono giunti alla notizia della sua tragica dipartita.