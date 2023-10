Tragico incidente in via Risorgimento a Brescia: domani l'addio a Piercarlo Ferrari

Tragico incidente in via Risorgimento a Brescia: domani (giovedì 26 ottobre 2023) l'addio a Piercarlo Ferrari.

L'ultimo saluto

Saranno celebrati domani i funerali di Piercarlo Ferrari, il motociclista 52enne spirato a seguito di un tragico incidente stradale accorso in via Risorgimento a Brescia nella serata di domenica 22 ottobre 2023. L'ultimo saluto è in programma alle 15 nella parrocchia della Natività Beata Vergine a Urago Mella con partenza dagli Spedali Civili alle 14.45. A piangerlo il padre di 91 anni, la figlia e il fratello. La salma riposa all'obitorio degli Spedali Civili di Brescia.

Tragico incidente in via Risorgimento a Brescia: nulla da fare per il motociclista 52enne.

Il sinistro si è verificato nella serata di domenica 22 ottobre 2023 verso le 20 in via Risorgimento in città a Brescia. Dalle prime ricostruzioni pare che l'uomo fosse in sella alla sua moto diretto verso Ponte Mella quando sarebbe stato urtato da un'auto che in quel momento stava svoltando. L'uomo è spirato poco dopo il suo trasferimento in ospedale.

Una domenica nera

Una domenica nera sulle strade bresciane quella del 22 ottobre 2023. In mattinata si è verificato infatti un altro incidente mortale, a perdere la vita un motociclista 58enne. Anche in questo caso lo scontro con un'auto è risultato fatale per il motociclista.