Tragico incidente a Nuvolento: muore un 28enne

Tragico incidente nella serata di ieri (domenica 24 settembre 2023) a Nuvolento, muore un ragazzo di 28 anni.

Tragico incidente a Nuvolento

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 22 in via Giuseppe Garibaldi 75. All'origine un violento schianto tra auto e moto, a perdere la vita un ragazzo di soli 28 anni. La moto è stata ritrovata una decina di metri più avanti rispetto al corpo del ragazzo. Ad essere coinvolto un altro ragazzo della stessa età ed altre due donne i quali, fortunatamente, hanno riportato conseguenze non gravi.

Dove si è verificato il sinistro

La dinamica ancora da ricostruire nel dettaglio

La vittima è Luca Colosio. Da una prima ricostruzione sembra che il 28enne stesse viaggiando in moto verso Salò con un amico quando il suo mezzo ha impattato contro una Lancia Y. Tutto è ancora da chiarire nel dettaglio. Di certo l'impatto è stato violento: il ragazzo sarebbe caduto e finto oltre le barriere metalliche della ciclabile che corre accanto alla strada. Pare che il giovane sia morto sul colpo nonostante indossasse il casco. Ora saranno gli agenti della Polizia Stradale di Desenzano del Garda a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.