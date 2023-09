Incidente mortale a Marone: resta sospesa la circolazione tra Pisogne e Marone - Zone.

Ancora sospesa la circolazione ferroviaria tra Pisogne e Marone - Zone. Il terribile incidente di ieri (giovedì 21 settembre 2023) lungo la Sp 510 e nel quale ha perso la vita Marco Frassi, precipitato a bordo del camion che stava guidando nel tentativo di evitare un'auto. L'uomo a bordo del mezzo ha fatto un volo di 60 metri. Il mezzo ha oltrepassato la linea ferroviaria e, come è facile immaginare, i binari sono stati travolti dai detriti.

Operazioni di messa in sicurezza

Proseguono le operazioni di messa in sicurezza, per tale motivo le due stazioni rimarranno chiuse anche nella giornata di oggi (venerdì 23 settembre 2023). Trenord ha nel frattempo attivato un servizio autobus in sostituzione del treno tra Pisogne e Marone.