Incidente mortale a Marone: la vittima è Marco Frassi.

Classe 1973, è la vittima del tragico incidente avvenuto ieri (giovedì 21 settembre 2023) a Marone lungo la Sp 510. Una passione, quella per i camion, tramandata da generazioni. Ieri era partito da Pisogne. Nel viaggio di ritorno verso l'azienda ha cercato di evitare lo scontro contro un'auto, forse una manovra troppo brusca che gli è costata la vita.

Una volta appresa la notizia il cugino Egidio che lavorava con lui è andato sul posto e ha avuto modo di rendersi conto della gravità della situazione: il corpo dell'uomo, che in un primissimo momento avevano dato per disperso, era incastrato tra le lamiere della cabina. Ci sono volute ore per estrarlo. A piangerlo le due sorelle e i nipoti ai quali aveva tramandato la grande passione oer i camion e, più in generale, per questo lavoro che ha sempre svolto con tanta passione e dedizione.