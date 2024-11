Tragico incidente a Milzano: muore un uomo.

Sulla Sp64

Ha avuto un tragico epilogo il sinistro che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri (giovedì 14 novembre 2024) a Milzano. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato alle 18 in codice rosso sulla Sp64.

Dove si è verificato il sinistro

Ancora non si conosce l'esatta dinamica del sinistro. Dalle prime informazioni pare che un uomo di 62 anni B.A. residente a Pavone del Mella fosse diretto da Milzano verso Pralboino quando, per cause ancora da verificare, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo fuori strada e impattando contro una pianta, non risultano altri veicoli coinvolti. L'impatto particolarmente violento non gli ha lasciato scampo. Ad intervenire prontamente sul posto tre automediche e un'ambulanza. Per il 62enne, purtroppo però, non c'è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno infatti potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto anche la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco di Brescia.