Tragico incidente a Milzano: addio ad Armando, domani i funerali

Tragico incidente a Milzano: addio ad Armando, domani (sabato 16 novembre 2024) i funerali.

La vittima

É il 62enne Armando Barzi la vittima del tragico incidente avvenuto a Milzano nel tardo pomeriggio di ieri (giovedì 14 novembre 2024).

"Armando era una bravissima persona - lo ricorda così la sindaca di Pavone Mella Mariateresa Vivaldini -: una persona mite e buona che amava la sua famiglia ed era dedito al suo lavoro di artigiano che svolgeva in proprio nella sua azienda a Seniga. La tragica morte di Armando ha colpito nel profondo la nostra comunità, così noi oggi preghiamo per la sua scomparsa ci stringiamo al dolore della moglie Emanuela e della figlia Eleonora”.

Domani i funerali

Si svolgeranno domani i funerali alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Pavone del Mella e poi si proseguirà verso il cimitero comunale. Nel tardo pomeriggio di oggi (venerdì 15 novembre 2024) alle 17.30 si terrà invece la veglia di preghiera. A piangerlo la moglie Emanuela, la figlia Eleonora con Marco e gli amati nipoti Angelo e Cristian.

Il tragico incidente

Era residente a Pavone del Mella ma nativo di Seniga dove aveva un'impresa artigiana: ieri era diretto da Milzano verso Pralboino quando, per cause ancora da verificare, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo fuori strada e impattando contro una pianta, non risultano altri veicoli coinvolti. L'impatto particolarmente violento non gli ha lasciato scampo. Ad intervenire prontamente sul posto tre automediche e un'ambulanza. Per il 62enne, purtroppo però, non c'è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno infatti potuto fare altro che constatarne il decesso.