Tragedia in azienda, un uomo perde la vita

Tragedia a Cigole, un uomo perde la vita nella sua azienda mentre tagliava la legna.

Un incidente tragico quello che è accaduto oggi attorno alle 18 nelle campagne di Cigole, nell’azienda Gambaro, dove il proprietario, un uomo di 59 anni, stava potando i rami delle piante. Ancora non è chiaro cosa sia successo, ma mentre era al lavoro pare essere scivolato e la rovinosa caduta gli è stata fatale. Subito è partita la chiamata ai soccorsi: ambulanza ed eliambulanza si sono precipitati sul posto ma, nonostante le disperate rianimazioni, non c’è stato proprio nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto fare altro se non constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Verolanuova per effettuare tutti i rilievi del caso.

Una tragedia che ha scosso il paese, che si è stretta attorno ai familiari per dimostrare affetto e vicinanza.