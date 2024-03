Incendio in azienda produttrice di pellet: pompieri al lavoro tutta la notte

E' successo nella serata di ieri, 22 marzo, a Cigole. I Vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio alla Geminati. Quattordici squadre si sono avvicendate per tutta la notte.

Incendio in azienda produttrice di pellet

La chiamata è arrivata alla sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brescia è arrivata in serata. L'allarme è partito dall'azienda Geminato, situata sulla Sp63, nel Comune di Cigole. Sul posto, per domare l'incendio nell'impresa che produce pellet, sono subito state inviate tre squadre con il supporto di due autobotti e due autoscale. Le fiamme, divampate da un macchinario, si sono poi estese a una porzione della copertura della struttura dove vi era presente un impianto di pannelli fotovoltaici poi messo in sicurezza in collaborazione con proprietari della Geminati.

Pompieri al lavoro tutta la notte

Durante la notte si sono avvicendate per le fasi di spegnimento e bonifica un totale di 14 squadre. Le fasi di bonifica sono ancora in atto. In posto ci sono anche i Carabinieri di Pontevico, il 118 e la polizia Locale di Leno. Fortunatamente non risultano feriti.