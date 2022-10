Tragedia di Offlaga, chi è la vittima

Tragico incidente a Offlaga, la vittima è Luigi Conti.

É Luigi Conti (da tutti conosciuto come Gino) 77 anni, la vittima di quanto accaduto lunedì 10 ottobre 2022 a Cignano di Offlaga.

Parole di conforto sono arrivate anche dal sindaco di Offlaga Giancarlo Mazza:

"Questa disgrazia colpisce tutta la nostra comunità e non solo il paese di Cignano perché Gino Conti è persona molto conosciuta, uomo, padre e nonno di famiglia, cittadino perbene di una famiglia ben voluta. Sempre pronto e disponibile a dare una mano ad amici e conoscenti, con me personalmente anche prodigo di consigli animati da un vero senso civico, insieme ai fratelli, a riguardo dei lavori pubblici in corso proprio a Cignano. È davvero con vivo dolore che apprendiamo questa drammatica notizia".