Taglia una pianta che gli cade addosso: muore un 77enne

Tragedia per un contadino di 77 anni, colpito dalla pianta che stava tagliando.

Travolto dalla pianta, muore un 77enne

Un'altra vittima sul lavoro. Una tragedia quella avvenuta oggi, lunedì, poco prima delle 16.30 nelle campagne al confine tra Offlaga e Manerbio: un contadino di 77 anni era alle prese con il taglio di una grossa pianta che, purtroppo, gli è caduta addosso non lasciandogli scampo. Inutili infatti si sono rivelati i soccorsi, perché per il 77enne non c'è stato nulla da fare. E' l'ennesima tragedia sul lavoro.