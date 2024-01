Tragedia di Chiari: "L'operaio era al lavoro prima del fermo dei treni"

Un errore umano. Sarebbe questa l'ipotesi più probabile per spiegare il tragico incidente sul lavoro avvenuto questa notte a Chiari, quando un operaio 51enne portoghese, Joao Rolando Lima Martins.

Terna e l'incidente mortale di questa notte a Chiari

Lo comunica Terna, società che sta costruendo un nuovo tratto della linea delle rete elettrica nazionale, che attraversa anche la Bassa bresciana. Lima Martins stava lavorando proprio a questo cantiere, su un traliccio, per conto di una ditta subappaltatrice. In particolare, la "Rebaioli" era incaricata in subappalto da Terna di svolgere lavori di tesatura dei conduttori, su un tratto della linea elettrica che corre nei pressi della linea ferroviaria Milano-Venezia. Poco dopo la mezzanotte è avvenuta la tragedia: l'operaio è stato travolto da un treno di passaggio sulla linea, e diretto a Bergamo.

"L’evento è avvenuto prima dell’orario stabilito di avvio delle attività pianificate con fermo treni" fa sapere Terna. Un particolare che potrebbe gettare luce sulle indagini in corso circa la dinamica e le cause dell'incidente mortale. Forse un errore umano, per il quale l'uomo si trovava sulla linea in un momento in cui la linea non era ancora in sicurezza. La fitta nebbia potrebbe aver fatto il resto, impedendo all'uomo di rendersi conto del treno in arrivo.