Tragedia a Castrezzato, muore bambina di 7 mesi

Tragedia nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 ottobre 2025, a Castrezzato, dove una bambina di appena sette mesi è deceduta a seguito di un arresto cardiaco. La piccola, affetta sin dalla nascita da una grave patologia cardiaca congenita, si trovava in casa con la madre quando si è sentita male.

Secondo una prima ricostruzione la madre si stava prendendo cura della neonata (nata a marzo, era rimasta in ospedale sotto osservazione per i primi cinque mesi), mentre il padre era uscito per andare a prendere l’altra figlia, di 4 anni, all’asilo. Pochi istanti dopo, la bambina avrebbe manifestato un improvviso malore e la situazione è precipitata. Immediata la chiamata al 118, che ha inviato sul posto più mezzi compreso l’elisoccorso. Presenti anche i carabinieri della stazione di Castrezzato e il personale della sezione Radiomobile. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, per la piccola non c’è stato nulla da fare.

Al momento sono escluse cause esterne: la morte sarebbe riconducibile alle complicazioni della patologia congenita di cui la bambina soffriva dalla nascita. La salma nel frattempo è stata trasportata all’ospedale Civile di Brescia, per gli accertamenti, in attesa delle disposizioni del magistrato.

Sotto shock la comunità di Castrezzato, dove la notizia ha già iniziato a diffondersi. “Non posso che esprimere il più profondo cordoglio a nome mio e della Giunta – ha commentato il sindaco Luigi Cuneo – Come genitore, posso solo che immaginare il momento doloroso che sta vivendo questa famiglia, a cui va tutta la nostra vicinanza”.

Il dramma a Urago d’Oglio

La tragedia di Castrezzato, un dramma che lascia senza parole, richiama quando accaduto nel dicembre 2022 a Urago d’Oglio, dove una bimba di appena due mesi e venti giorni aveva perso la vita in circostanze simili, colpita anche lei da un arresto cardiaco.