Torna Franciacorta in Fiore, vetrina delle bellezze e delle eccellenze del territorio

Torna Franciacorta in fiore, la rassegna di rose ed erbacee perenni, giunta alla sua XXIV edizione e promossa dal Comune di Cazzago San Martino. L'assessore alla valorizzazione e promozione del territorio, Varinia Andreoli e il sindaco, Fabrizio Scuri, ieri (venerdì 12 maggio) hanno presentato alla stampa il calendario degli appuntamenti e gli eventi in programma per la fiera che si terrà dal 19 al 21 maggio a Bornato.

Torna Franciacorta in Fiore, vetrina delle bellezze flovivastiche (e non solo) del territorio

Un programma ricco (QUI) con molte novità e una multidisciplinarietà di eventi a corollario dell’esposizione di fiori e piante, è da sempre tratto distintivo della manifestazione che promuovere le eccellenze del territorio e non solo. Alla sua XXIV edizione, quest'anno la rassegna approfondirà il team dell'acqua. "L’acqua che non c’è: a scuola dalle piante" sarà il fil rouge che collega tutti gli eventi pensati per questa edizione con particolare riferimento ad una serie di attività: dai laboratori aperti anche ai più piccoli al convegno proposto da Fondazione Cogeme, dedicato alle tematiche ambientali, in particolare, focus dell’incontro l’impatto della siccità sulla piantumazione e sull’agricoltura, fino alla presentazione di un libro dal titolo Il Conte Carlo Bettoni e il motto Sapere Aude, che, già nel ‘700, lo scienziato aveva dedicato particolare attenzione ai percorsi dell’acqua.

Il programma e la fiera

Nel cuore di Bornato, il 19, 20 e 21 maggio, "fioriranno" gli stand di espositori provenienti da tutta Italia. Saranno presenti importanti aziende nazionali, nomi di primo piano della scena florovivaistica, rigorosamente selezionate sia per la produzione specializzata che per i metodi di coltivazione adottati.

L’esposizione sarà suddivisa in sezioni con qualità e tipologie botaniche diverse, rare e preziose. Sarà infatti possibile ammirare e acquistare piante molte specie. Tra le aziende presenti, si segnalano le circa 100 varietà di rose di Lari Sauro proveniente dalla Lucchesia, le straordinarie Ortensie di Corinna, azienda bresciana, le rose profumate di Glorio Sandro, Imperia. Spazio anche ai bonsai per amatori e collezionisti con la produzione del Maestro bresciano Fausto Orizio, ma non solo. Da Parma, Ort Antigh sarà presente in rassegna con frutti minori e agrumi antichi e con la speciale fragola rosa; Da Como ci saranno poi le profumatissime aromatiche di Poletti Diego. E poi il padovano Billo Federico con la pluripremiata collezione di dianthus, i garofani perenni. A caratterizzare questa edizione avremo poi i fiori "dimenticati" e rizomi di dalie de Il Giardino di Famiglia di Rosanna Nicoletti

Eventi e iniziative

Come sempre non mancherà uno spazio dedicate alle eccellenze vitivinicole della Franciacorta, mentre a fare da corollario alla rassegna saranno anche 7 mostre, 9 laboratori, 5 concerti, 3 presentazioni di libri e 7 visite guidate per esplorare e conoscere il territorio franciacortino. Inoltre, l’Annullo filatelico speciale di Poste italiane e il tradizionale Palio della Rosa della Franciacorta.

A rendere la rassegna ancora più speciale è inoltre il collegamento con Bergamo e Brescia a Capitale italiana della Cultura 2023, che rappresenta una grande opportunità per accrescere la consapevolezza verso il territorio e la sua bellezza, per la quale è previsto un incremento del flusso di visitatori della Franciacorta, e per rinnovare il legame con il Festival delle Rose di Kazanlak, gemellato con Franciacorta in fiore dal 2018, sarà presente in rassegna una delegazione della città bulgara famosa per la Valle delle rose.

Infine gli studenti delle Classi 5° delle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo Bevilacqua di Cazzago San Martino parteciperanno con un’esposizione di opere artistiche curata da loro, intitolata “L’acqua nella storia dell’arte | Autoritratto, riflessi nell’acqua” e, come da tradizione, sarà presente in fiera il tradizionale Palio della Rosa della Franciacorta alla sua XXI edizione.

Per informazioni e biglietti è possibile consultare il sito della rassegna.