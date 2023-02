Tetto in fiamme a Iseo, intervento proseguito nella notte

Attimi di grande apprensione nella serata di ieri (domenica 12 febbraio 2023), tetto in fiamme.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Alle 21 la sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia è stata attivata per un incendio tetto nel comune di Iseo in via carlo Bonardi. Inviate sul posto tre squadre e i supporti con l autoscala e autobotte.

Tetto in fiamme, la bonifica

L' incendio del tetto dell'edificio di tre piani con tetto in legno è ancora in fase di bonifica.Tempestivo l'intervento delle squadre che hanno circoscritto l' incendio a una piccola porzione di tetto nonostante la complessità della costruzione dello stesso. La bonifica si e conclusa intorno alle 2.

Le immagini del tetto in fiamme