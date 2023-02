Fiamme in una cascina a Chiari, attimi di grande apprensione.

Fiamme in cascina a Chiari

L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi (giovedì 9 febbraio 2023). A fuoco un deposito di legnaia e materiali in una cascina in via Lunghe a Chiari. Ad intervenire prontamente sul posto i Vigili del Fuoco di Chiari supportati dai colleghi con vari mezzi e squadre, presenti anche l'automedica e l'ambulanza. Al momento non sembrano esserci feriti.

Dove si è verificato l'incendio

Seguono aggiornamenti

Le immagini dell'incendio