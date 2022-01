Tetto di una cascina divorato dalle fiamme in via Rogge

Chiari

E' successo questa notte. Sul posto per diverse ore i Vigili del fuoco di Chiari insieme a quelli di Palazzolo sull'Oglio e Brescia.

Notte di fuoco in via Rogge, a Chiari. Le fiamme hanno completamente divorato il tetto di un cascinale. Tre famiglie si trovano fuori casa in quanto le loro abitazioni sono state dichiarate inagibili. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Il fuoco è divampato nel pieno della notte, in via Rogge. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le fiamme sono partite dal sottotetto (fortunatamente disabitato). Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini: sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di Chiari, Palazzolo e Brescia che hanno evacuato le famiglie presenti, domato le fiamme e messo in sicurezza l'area.

Le operazioni di spegnimento sono state molto lunghe e questa mattina è stata dichiarata l'inagibilità. Nonostante lo spavento, fortunatamente è stato evitato il peggio e non ci sono stati feriti.