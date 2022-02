Terribile lite tra tra padre e figlio, per il genitore non c'è stato nulla da fare

Castel Mella

Il 50enne era evaso dai domiciliari.

Una terribile vicenda che vede al centro un padre ed un figlio.

Lite fatale

É successo nella notte tra lunedì 31 gennaio e martedì 1 febbraio a Castel Mella, alla base dell'accaduto un acceso litigio: protagonisti un padre classe 1955 e un figlio classe 1971. Quest'ultimo evaso dai domiciliari, era già stato condannato per maltrattamenti nei confronti del genitore. Purtroppo questa volta si è rivelata fatale, per l'uomo Vittorio Adreoli, non c'è stato nulla da fare. Il figlio, autore del terribile gesto, è stato accusato di omicidio preterintenzionale, di evasione (doveva infatti scontare i domiciliari a Torbole Casaglia) e resistenza.

Seguono aggiornamenti