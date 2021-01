Terreni allagati dal digestato, scattano le indagini

Campi annacquati. Non dalla pioggia o dagli irrigatori, ma dai reflui zootecnici «smaltiti» nel terreno che però, vuoi per il freddo o perché già troppo imbevuto non è riuscito ad assorbirli tutti dirottandoli sulla roggia. Un canale ha attraversato tutta la Bassa portando con se schiume, sostanze e odori non proprio gradevoli. Manerbio e Milzano, oggi, si sono svegliati così.

Terreni allagati dal digestato

Solo la settimana scorsa l’Ats era stata allertata per un episodio dello stesso tipo avvenuto a Capriano. Questa volta è successo nei campi al confine con Cigole, dove un’azienda che produce biogas utilizzando delle tubature ha riversato il digestato nel terreno. Poteva farlo? Sulla carta sì, alla luce della finestra concessa da Regione Lombardia nei giorni di lunedì e martedì (dopo il mese di veto assoluto tra dicembre e gennaio) per permettere ad agricoltori e allevatori di procedere con questo tipo di operazioni. Ma non si è fatto i conti con un terreno che, sia per le piogge dei giorni scorsi, sia per il freddo e il ghiaccio, non è riuscito ad assorbire le sostanze. Il risultato? I campi sono trasformati in un lago di liquami che per disperdersi sono confluiti anche nella roggia arrivando fino a Milzano, da dove sono partite le prime segnalazioni: la schiuma e il colore scuro che si era formato nel piccolo canale hanno infatti allarmato un operaio addetto del Comune, che ha subito riferito al sindaco Massimo Giustiziero e alle autorità competenti.

La macchina si è subito attivata. Sul posto si è recata la Polizia Locale di Manerbio, contestualmente il comandante della Polizia Locale di Leno, Nicola Caraffini, ha avviato le indagini del caso sotto le direttive di Procura di Brescia.