Tentata rapina in gioielleria: due feriti.

Tentata rapina ieri mattina, sabato 10 dicembre, alle 11 nella gioielleria oreficeria di Dalera Angelo in via Quinto Capitanio a Castelcovati. Un uomo con il volto coperto è entrato nella gioielleria con un martello frangivetro ed ha minacciato il titolare, solo in negozio. L'uomo, capite le intenzioni del malvivente si è opposto ed è nata una colluttazione. Il titolare ha preso quattro colpi in testa ma fortunatamente ha riportato solo delle lievi lesioni. Durante la colluttazione è entrato in negozio un amico del titolare che ha tentato di fermare il malvivente, anche lui è stato colpito alla testa con il martello. Il rapinatore è poi scappato senza rubare nulla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castrezzato e il Norm di Chiari. Al momento le immagini della videosorveglianza sono al vaglio delle forze dell'ordine.