I fatti risalgono allo scorso dicembre. Un uomo con il cappuccio entrò in una gioielleria e tentò il colpaccio, ma fu messo in fuga dal proprietario. I carabinieri, dopo accurate indagini, hanno beccato il minorenne e i suoi complici.

Tentarono di rapinare una gioielleria: arrestati due minorenni

Nell’odierna mattinata, nei Comuni di Castelcovati (BS) e Nave (BS), i militari della Stazione Carabinieri di Castrezzato hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale dei Minorenni di Brescia nei confronti di due ragazzi minorenni che, in concorso tra loro, nel mese di dicembre sono stati protagonisti di una tentata rapina a mano armata alla gioielleria Delera in via Quinto Capitanio, nel centro di Castelcovati.

La vicenda

I due ragazzi, che quel giorno non erano a scuola, sembra si fossero accordati per mettere a segno il colpo (poi non andato in porto). Uno di loro, infatti si è introdotto nel negozio armato di martelletto frangi-vetro rubato da un autobus con cui, durante colluttazione con il titolare, lo ha colpito alla testa causandogli un trauma cranico. L’altro, invece, ha agevolato il compito del complice, fungendo da “palo” all’esterno della gioielleria.

I coinvolti

Durante l’esecuzione dell’ordinanza i carabinieri hanno proceduto anche alle perquisizioni di altri due uomini (maggiorenni), sospettati di aver agevolato i minori nella commissione del delitto.