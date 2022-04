Tenta di picchiare medici e infermieri, arrestato al Pronto Soccorso

Follia

Il fatto è avvenuto nella serata di martedì 5 aprile tra le 19 e le 20.

Sono stati attimi di pura follia quelli che hanno vissuto, in prima persona, medici e infermieri del Pronto soccorso di Chiari nella serata di martedì 5 aprile.

Fondamentale intervento

E se qualcuno non si è fatto male è grazie alla loro professionalità e al pronto intervento dei carabinieri della Compagnia di Chiari, che hanno proceduto all’arresto del colognese classe 1976, già noto alle Forze dell’Ordine.

Il fatto

L’episodio è avvenuto martedì all’Asst Franciacorta di Chiari. Anche se nessuno ha riportato ferite, il fatto è sicuramente molto grave in quanto per circa un’ora, dalle 19 alle 20, il personale dell’ospedale è stato costretto ad assistere quell’uomo che cercava (non si sa bene per quale motivo) di aggredirli. Il colognese, stando a quanto ricostruito, era venuto in Pronto soccorso per farsi medicare e a un certo punto ha perso completamente il controllo ed è iniziato lo show: insulti e anche un chiaro tentativo di mettere le mani addosso a un medico dell’Azienda ospedaliera franciacortina.

L’arrivo dei carabinieri

Una situazione per certi versi davvero surreale che ha richiesto il pronto intervento dei militari della Compagnia di Chiari, guidata dal tenente colonnello Carlo Pessini.

