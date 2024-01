Tenta di gettarsi dal cavalcavia dopo l'incidente, 22enne salvato dai Vigili del Fuoco. Attimi concitati e di pura ieri sera (domenica 28 gennaio 2024) a Manerbio.

Dopo l'incidente tenta di gettarsi dal cavalcavia

Un 22enne, deciso a gettarsi nel vuoto, è stato salvato grazie all'intervento di alcuni passanti prima e all'arrivo e alla gestione fondamentale della situazione dei Vigili del fuoco volontari di Verolanuova poi.

I fatti

Erano passate da poco le 18 e la visibilità era già scarsa a causa della nebbia quando il giovane a lato della carreggiata ha scavalcato il guard rail con l'intento di gettarsi dal cavalcavia. Sotto di lui decine di auto in transito sull'Autostrada. A notarlo dei passanti i quali, prima a parole e poi con i fatti ,hanno cercato di fermarlo trattenendolo dal compiere il gesto estremo. Nel frattempo sono stati subito allertati i soccorsi.

L'intervento dei Vigili del fuoco

Immediatamente sul posto i pompieri volontari di Verolanuova che, con grande preparazione ed estremo sangue freddo, hanno gestito la situazione. Il 22enne, in evidente stato confusionale, non ne voleva sapere di collaborare con i Vigili del fuoco intervenuti sul posto, era deciso a portare avanti quanto iniziato. I pompieri hanno cercato in ogni modo di convincerlo e alla fine sono riusciti a portarlo in salvo.

L'incidente stradale in auto la mattina stessa

Sul posto il personale sanitario del 112 ha fatto sapere di aver soccorso quello stesso ragazzo la mattina stessa. Il giovane era stato coinvolto poco prima delle 11 in un incidente. Il 22enne era uscito di strada da solo finendo contro un cartello all'altezza della rotatoria che collega Borgo San Giacomo a Verolanuova. Trasportato al Pronto soccorso di Manerbio le sue condizioni erano parse per nulla preoccupanti.

A fare la differenza in quanto accaduto sono stati i passanti i quali, senza indugiare, si sono impegnati in prima persona a prestare soccorso al giovane. E senza perdere tempo sono intervenuti.