Tartaruga di una specie protetta salvata dalla Polizia Locale di Iseo

Questa mattina l'agente Giuseppe Scolaro, già noto per aver salvato altri animali che si trovavano in pericolo, tra cui un cigno, un cinghiale e alcune caprette, è stato allertato da un automobilista della presenza di una tartaruga lungo la provinciale.

Tartaruga protetta salvata dalla Polizia Locale di Iseo

"Mi ha avvisato un automobilista di passaggio mentre ero a Clusane per l'attraversamento degli studenti - ha spiegato l'agente - Sulla provinciale 11 c'era una grossa tartaruga che stava attraversando lentamente la strada ed era pericolosa per gli utenti".

La Polizia Locale non ci ha pensato due volte e si è subito recata lungo il tratto di provinciale per individuare l'animale e portarlo in salvo, evitando così ulteriori pericoli per gli utenti della strada. La tartaruga pesa circa sette chili ed è lunga una quarantina di centimetri e stava attraversando la provinciale a circa centocinquanta metri dalla rotatoria dell'Esselunga, in via Cremignane. Durante la giornata e specialmente al mattina quel tratto è molto trafficato e la sua presenza sulla carreggiata poteva creare problemi ai passanti, oltre che per la sua stessa incolumità.

"Siamo andati a recuperarla e abbiamo avvisato i carabinieri forestali, che valuteranno se è da rimettere in natura o se è da portare altrove - ha concluso l'agente amico degli animali - Sulla strada costituiva un pericolo per se stessa e per gli utenti". Dal confronto con i forestali è emerso che si tratta di una specie protetta.