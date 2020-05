Aveva perso la strada per il lago e vagava in via Campo a Iseo, con il pericolo che, passando, qualche veicolo potesse investirlo. Fortuna vuole che un iseano l’abbia notato ed ecco che, per salvare il piccolo di smergo maggiore, è intervenuto ancora una volta il vigile amico degli animali.

Nuovo salvataggio per il vigile amico degli animali

Non è il primo salvataggio che l’agente della Polizia Locale di Iseo Giuseppe Scolaro mette a segno sul Sebino. Tra cigni, aironi, anatre, caprette, vitelli e cinghialini in questi anni ha maturato una certa esperienza con la fauna lacustre.

“Mercoledì sono stato contattato da Massimo Fiorese, iseano appassionato di fotografia e amante della natura – ha spiegato Scolaro – Ha trovato il piccolo di smergo maggiore in via Campo, si era perso. Ha aspettato per parecchio per vedere se tornava la madre, ma nulla. Lo ha quindi preso con cura, messo in una scatola e me lo ha consegnato mentre mi recavo a lavoro”.

Come di consueto Scolaro ha contattato il centro recupero fauna selvatica della Provincia, che si occupa dei recuperi. Un paio di settimane fa l’agente aveva salvato anche un anatroccolo.

