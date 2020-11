Tamponi drive-trought all’ospedale grazie alla solidarietà del Rotary LE FOTO

I tamponi all’ospedale, da metà novembre, si effettueranno in modalità drive-through: una procedura resa possibile grazie alla tensostruttura targata Rotary Club Brescia Manerbio che opererà nel parcheggio esterno del presidio.

Tamponi drive-through e una targa per dire “grazie”

Il Rotary ha dimostrato di nuovo il proprio sostegno donando, grazie alla generosità del socio Giuliano Torri, una tensostruttura di 4 metri per 8 per l’esecuzione di tamponi per la ricerca Sars Cov-2 in modalità drive-through, che permetterà agli operatori di prelevare i campioni direttamente dall’automobile: l’installazione, che dispone di una casetta in legno per il personale, sarà operativa verso la metà di novembre trasferendo la postazione per l’esecuzione dei test dall’ingresso principale al parcheggio esterno, permettendo una maggiore accessibilità e l’avvio del cantiere del polo oncologico. Un’iniziativa che va a braccetto con quanto fatto dal Comune, che nelle scorse settimane ha donato al Laboratorio di Analisi un macchinario l’analisi dei test per la ricerca Sars-Cov-2.

I gesti di vicinanza, però, non sono finiti qua. All’ingresso dell’ospedale da ieri, giovedì, ha fatto la sua comparsa anche una targa in marmo per ringraziare i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitari, i veri eroi, del lavoro e dei sacrifici fatti durante questa emergenza.

