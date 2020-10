Manerbio, la solidarietà dei cittadini si traduce… in tamponi Covid

La solidarietà dei manerbiesi si trasformerà… in tamponi per il Covid-19. O meglio: in uno strumento per l’esecuzione del test, ormai indispensabili per il monitoraggio del contagio e per il proseguo del lavoro e della quotidianità, che a breve verrà collocato nel laboratorio di Manerbio.

Solidarietà formato tampone

Ad agosto la curva del contagio ha ripreso a salire. Gli esperti ipotizzano una seconda ondata di casi e la difficoltà nel distinguere i sintomi del malanni stagionali da quelli del Covid non rende le cose più semplici. Servono più test, più tamponi, ma soprattutto maggiore tempestività. Per questo l’Amministrazione, saputo dall’Asst del Garda della necessità di un ulteriore strumento per l’esecuzione del tamponi Covid-19, ha impegnato 30.500 euro della raccolta fondi solidale per acquistarne uno.

L’articolo completo sul Manerbioweek in edicola da venerdì 16 ottobre