Tamponamento a catena in Tangenziale Sud.

Attimi di apprensione questa mattina (giovedì 6 novembre 2025) sulla Tangenzia Sud in direzione Desenzano del Garda. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco prima delle 8.40 in codice giallo fra il tratto 1 Castegnato/Ospitaletto e il tratto 2 fra Ospitaletto e Roncadelle Ovest.

Da ricostruire l’esatta dinamica del sinistro

Resta da ricostruire nel dettaglio l’esatta dinamica del sinistro. Dalle prime ricostruzioni pare che ad essere coinvolte siano state quattro persone. Ad intervenire prontamente sul posto un’ambulanza. La missione si è mantenuta in codice giallo, nessuno dei coinvolti risulterebbe quindi essere in pericolo di vita.