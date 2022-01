Tampona l'auto e poi viene travolto dalla sua stessa autovettura, ricoverato in rosso

Sinistro

Due le persone rimaste ferite.

Un uomo è stato investito nel primo pomeriggio di oggi (venerdì 7 gennaio) a Darfo Boario Terme sulla ss42

Nel primo pomeriggio

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato alle 13.10 in codice rosso. Ad essere coinvolte tre persone, di queste due i feriti (un uomo di 31 anni e un altro di 68). Secondo una prima ricostruzione l'uomo sembra essere stato travolto dalla sua stessa auto. A seguito di un tamponamento, infatti, è sceso dal veicolo e, mentre era impegnato a compilare la constatazione amichevole, d'un tratto è arrivata una terza auto che è piombata sulle prime due vetture.

Il ricovero

Queste ultime, a seguito dello scontro, sono sbalzate finendo addosso ai conducenti. Tra i due feriti, uno è stato letteralmente schiacciato dall'auto. É stato poi trasportato in ospedale a Esine in codice rosso dove è giunto pochi minuti prima delle 14. Meno gravi le condizioni nelle quali imperversa l'altra persona che è infatti stato ricoverato in codice giallo.