Terribile schianto, in gravissime condizioni una 29enne

Sinistro

La ragazza è stata ricoverata all'ospedale di Sondrio.

Un terribile incidente è accorso ieri (mercoledì 5 gennaio) a Darfo Boario Terme.

Nel tardo pomeriggio

L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 17 all'altezza del cimitero di Darfo. Dalle prime ricostruzioni (la dinamica al momento risulta essere al vaglio dei carabinieri di Breno) sembra che l'auto, una Fiat Panda, abbia terminato la sua corsa contro il guardrail, dopo aver invaso la corsia opposta. Il camion impegnato nel trasportare legname, ha sfondato la recinzione per poi precipitare nella scarpata.

Tre le persone coinvolte

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ad essere coinvolte sono state tre persone un ragazzo di 29, una ragazza coetanea ed un uomo di 50 anni. Ad avere la peggio la 29enne che viaggiava in auto insieme al compagno. La giovane è stata poi estratta dalle lamiere per poi essere rianimata a lungo dagli operatori del 118. É stata poi elitrasportata all'ospedale di Sondrio. Le condizioni della ragazza, residente a Busto Arsizio (Varese) sarebbero molto serie, la prognosi resta al momento riservata. Meno preoccupanti le condizioni nelle quali versa il compagno, ricoverato all'ospedale di Lovere con traumi e contusioni. Nessuna conseguenza invece per il camionista.

Gli intervenuti

Ad accorrere sul posto i Vigili del Fuoco, tre ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso alzatosi in volo da Sondrio. La strada è stata chiusa per i soccorsi e per effettuare gli opportuni rilievi, Traffico deviato sulle arterie secondarie.