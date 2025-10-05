Taglio del nastro per Embodying Migration (Viaggio del corpo migrante) a Palazzo della Volta ad Acqualunga che da ieri e per tutto la giornata di oggi farà da traghettatore tra le onde della vita dei giovani migranti.

Non solo immagini

Un viaggio immersivo a tutto tondo tra sogni e speranze che spesso si scontrano con la realtà, una realtà presentata tra le mura dell’antico palazzo senza filtri ma con estremo rispetto ed attenzione. Promosso dal Gruppo Amici Odv in collaborazione con la Cooperativa Sociale L’alternativa di Quinzano d’Oglio che accoglie minori stranieri non accompagnati, Music Pet Lab Aps e Cooperativa Inchiostro è nato con il patrocinio della Procura di Brescia e il comune di Borgo San Giacomo e porta lo spettatore a vestire i panni dei giovani migranti.

“Abbiamo voluto trasformare il palazzo in un luogo di incontro, di ascolto e soprattutto di sguardi. Abbiamo scelto di raccontare le storie di questi giovani attraverso immagini con l’intenzione di andare oltre le statistiche e i titoli di cronaca. Questa mostra è un invito a guardare con occhi nuovi chi troppo spesso rimane invisibile, a riconoscere non solo le ferite ma soprattutto la forza, la speranza e il desiderio di costruire un futuro migliore” ha esordito Barbara Ruggiero di Gruppo Amici Odv.

Non solo semplici foto ma sguardi che parlano e silenzi che raccontano. La mostra da voce alle storie di coraggio dei giovani ospitati dall’Alternativa che si sono trasformati in incontri di crescita ed integrazione.

“Dare spazio a questi ragazzi significa offrire loro la possibilità di essere visti e riconosciuti per ciò che hanno da dire per i sogni che portano dentro e che meritano di trovare radici nuove – ha aggiunto Matteo Metelli di Music Pet Lab – Vorremmo che questa mostra non fosse solo un evento da ricordare ma un punto di partenza. Un seme piantato nel cuore di tutti noi che possa continuare in nuove collaborazioni, nuove occasioni di ascolto e nuove possibilità per questi ragazzi”.

Una mostra da non perdere, che rimarrà aperta dalle 10 alle 20 di oggi.