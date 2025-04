Invernici incontra il Gruppo Amici di Acqualunga

Una bella improvvisata. Il consigliere Diego Invernici a settembre 2024 ha visitato il Gruppo amici di Acqualunga di Borgo San Giacomo, associazione ormai da anni impegnata nella raccolta di cibo in eccedenza dai supermercati per poi ridistribuirlo alle famiglie in difficoltà, che purtroppo aumentano di anno in anno.

Un incontro importante

Invernici ne è stato così colpito che mercoledì pomeriggio ha fatto una nuova visita all’associazione.

"Oggi sono tornato a trovare il gruppo Amici di Acqualunga, un'associazione di volontariato composta da 42 persone, coordinata da una fantastica famiglia, marito e moglie, Fausto e Barbara, che quotidianamente raccolgono generi alimentari per distribuirli ogni settimana a 450 famiglie. Il tessuto associativo lombardo è importantissimo, le istituzione devono non solo ringraziare, ma sostenere questo fondamentale supporto di azione concreta, tante volte fatta anche nel silenzio come il gruppo Amici di Acqualunga che quotidianamente assolvono ad un'importante compito di sostegno ai bisognosi",

ha dichiarato il consigliere regionale. All’incontro dove Ivernici ha potuto toccare con mano il grande lavoro che l’associazione compie quotidianamente, erano presenti anche il sindaco Davide Pellini, gli assessori Giacomo Brighenti e Giovanna Ghirardi oltre a Bianca Bonetta responsabile magazzino e logistica di Linea Verde, azienda da sempre impegnata a sostenere l’associazione e Gianpaolo Seniga rappresentante legale Fondazione Giovanni e Orsolina Battagliola.

"Siamo molto contenti e onorati della visita del consigliere Invernici - ha dichiarato Barbara Seleri - con molto piacere lo abbiamo ospitato ancora una volta, dopo settembre 2024, e gli abbiamo mostrato il nostro lavoro quotidiano".

Un grande lavoro che continua senza sosta e con grande impegno grazie soprattutto all’aiuto di tantissimi volontari che si sono presi a cuore la missione dell’associazione, perché questa è proprio una missione. L’associazione infatti lavora sei giorni su sette facendo il giro di diversi supermercati della zona per riuscire ad aiutare non solo famiglie del territorio gabianese, ma oltre, infatti ha in essere diverse collaborazioni con altre associazioni.

Da sottolineare la collaborazione con i ragazzi della cooperativa L’alternativa di Quinzano, che ospita giovani migranti, tutti impegnati negli studi, nel lavoro, ma che con piacere si mettono a disposizione per restituire alla comunità l’aiuto che hanno ricevuto. Non c’è che dire: ad Acqualunga è nato un circolo più che virtuoso, una vera e propria catena di aiuto che riesce a raggiungere tantissime famiglie ed un vasto territorio.