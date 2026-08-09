Sulzano, cade lungo il sentiero della Madonna del Gioco: muore un 77enne

L'uomo stava salendo il bicicletta: ha perso l'equilibrio ed è caduto in un dirupo sotto gli occhi di alcuni turisti

Un uomo di 77 anni ha perso la vita questa mattina (domenica 9 agosto) dopo essere caduto in dirupo durante un’escuesione in bicicletta sul sentiero che conduce al Santuario della Madonna del Gioco, sopra Sulzano. La vittima è Giuliano Ponzoni, di Sarezzo. Una tragedia che si va a sommare a quella verificatesi pochi giorni fa sulla Punta Almana (la montagna a oltre 1.300 metri) dove un uomo di 81 anni di Iseo ha perso la vita a causa di un malore.

Intervento a Sulzano

L’allarme è scattato verso le 11.15 in codice rosso sul sentiero 34. Stando alle prime ricostruzioni l’uomo, classe 1948 e residente in provincia di Brescia, stava salendo in sella alla sua bicicletta quando non si è sentito bene. Alcuni turisti tedeschi, che hanno visto il 77enne in affanno mentre spingeva la due ruote, si sarebbero offerti di aiutarlo: lui probabilmente pensando di riprendersi, ha rifiutato.

A quel punto ha appoggiato la bici a una pianta vicino al dirupo, ma è stato colto da un malore. Il 77enne ha perso l’equilibrio ed è precipitato, rotolando sul versante fino all’impatto violento: è morto sul colpo.

Il corpo del 77enne è stato recuperato in fondo a un burrone, nella zona di Polaveno. Il magistrato di turno ha disposto il rilascio della salma alla famiglia, che nel frattempo è stata avvisata.