Malore fatale sulla Punta Almana: nulla da fare per un anziano.
Sale Marasino: malore fatale sulla Punta Almana
Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco dopo le 13 in codice rosso a Sale Marasino, per la precisione, sulla Punta Almana (la montagna a oltre 1.300 metri). Dalle prime ricostruzioni pare che l’uomo, di Iseo, classe 1945, abbia accusato un malore.
Attivati i soccorsi
Ad intervenire tempestivamente sul posto il Cnsas Valtrompia e, ad alzarsi in volo da Bergamo, anche l’elisoccorso. Purtroppo, però, i soccorsi si sono rivelati vani. Per l’anziano non c’è stato nulla da fare.