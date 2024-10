Sul viso di un operaio 43enne finisce uno spruzzo di acido nitrico: ora rischia di perdere un occhio.

Uno spruzzo di acido nitrico sul viso di un operaio

Infortunio sul lavoro a Curtatone in provincia di Mantova: ad essere coinvolto un operaio di 43anni che lavora per la ditta Eliopig di Manerbio. Dalle prime ricostruzioni pare che il 43enne stesse pulendo gli impianti di un allevamento quando gli è finito sul viso uno spruzzo di acido nitrico.

Ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Carlo Poma di Mantova: come riportato da PrimaMantova non è in pericolo di vita ma rischia di perdere un occhio. L'incidente sul lavoro si è verificato ieri (venerdì 4 ottobre 2024) nell'azienda agricola Zooagri di Ponteventuno verso le 14.30. Il 43enne indossava un paio di occhiali protettivi, ma a quanto pare non sarebbero stati sufficienti a prevenire le conseguenze dell'infortunio.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto i tecnici della medicina del lavoro di Ast Val Padana, gli agenti della Squadra volante della Questura di Mantova e i sanitari del 118. Subito dopo le primissime cure sul posto, il 43enne è stato caricato in ambulanza e portato all'ospedale Carlo Poma di Mantova.