Infortunio sul lavoro a Flero: braccio schiacciato per un operaio.

Apprensione nella tarda mattinata di oggi (martedì 1 ottobre 2024) a Flero per un infortunio sul lavoro. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 11 in via Ettore Majorana 8.

Dalle prime ricostruzioni pare che un uomo di 37enne, per cause ancora da verificare, abbia subito un trauma da schiacciamento all'arto superiore. Il 37enne è stato quinti trasportato in codice rosso (la missione era stata classificata in un primo momento come codice giallo ma poi i sanitari hanno valutato da vicino le condizioni dell'uomo come più serie) all'ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni a Milano.

Ad intervenire prontamente sul posto un'automedica, un'ambulanza, i carabinieri e i tecnici di Ats.