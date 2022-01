Stanziati 100mila euro a favore dell'asilo Mazzotti Bergomi

Chiari

L'assessore Arrighetti: «Desideriamo supportare le nostre realtà scolastiche che tanto hanno sofferto a causa della pandemia»

La scuola dell'infanzia avrà un contributo da parte dell'Amministrazione comunale di Chiari, guidata dal primo cittadino Massimo Vizzardi.

Stanziati 100mila euro a favore della Mazzotti Bergomi

Un contributo di 100mila euro alla scuola dell’infanzia paritaria Mazzotti Bergomi, conferito in maniera anticipata rispetto alle normali scadenze, per far fronte ai disagi sofferti dalla scuola a causa della pandemia tuttora in corso.

È quello che ha varato nei giorni scorsi la Giunta del sindaco Massimo Vizzardi in base alla convenzione varata dal Consiglio nel 2020, che stabilisce che per nove anni il Comune si impegni a corrispondere alla scuola stessa un contributo annuale, quantificato dall’Amministrazione secondo i criteri fissati nel Piano per l’attuazione del Diritto allo Studio e anche in base alle esigenze manifestate dalla scuola stessa. Nello specifico, a fine dicembre la Mazzotti Bergomi ha presentato richiesta di erogazione anticipata del contributo a fronte da un lato dell'impellente necessità di far fronte alle difficoltà economiche determinate dalla pandemia in corso e dall'altra dall’esigenza di procedere a lavori di risistemazione degli spazi esterni; si tratta del posizionamento di tappeti in erba sintetica necessari per svolgere attività didattica all'aperto, anche con il fine di ridurre il rischio di contagi dovuti alla pandemia.

Per questi motivi, l’Amministrazione ha perciò deciso di erogare un anticipo di 70mila euro sul contributo annuale e un ulteriore contributo di 30mila euro per la realizzazione di spazi esterni nella scuola (previa presentazione di una proposta progettuale e rendicontazione finale dei lavori).

L'intervento dell'assessore

L'importanza fondamentale che la scuola Mazzotti Bergomi riveste nell'ambito della rete di scuole dell'Infanzia presenti sul territorio è innegabile. Desideriamo supportare al meglio le nostre realtà scolastiche, che tanto hanno sofferto e continuano a soffrire a causa di questa pandemia e come sempre mettiamo in campo risorse importanti con questo scopo.

Ha commentato, invece, l’assessore alle Politiche scolastiche, Emanuele Arrighetti.