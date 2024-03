Stalkera la ex moglie dal parchetto sotto casa, arrestato un 40enne

E' stato arrestato dopo aver violato il divieto di avvicinamento. In barba alle legge, ieri, si trovava a due passi dalla residenza dalla donna e dalla figlioletta: bazzicava nel parchetto sotto casa dell’ex moglie e della figlia minorenne. È successo a Orzinuovi, nella giornata di ieri, martedì 12 marzo.

Stalking contro l'ex moglie

Sono scattate le manette per un quarantenne di origine albanese che era già stato raggiunto da una misura di prevenzione amministrativa finalizzata a contrastare il delitto di atti persecutori.

L'uomo è stato arrestato dagli agenti della Polizia locale di Orzinuovi che sono stati allertati proprio dalla donna impaurita e preoccupata della presenza dell’uomo su cui gravava un divieto di avvicinamento a lei e alla bambina.

I provvedimenti

Processato per direttissima per lui è stata prevista una misura cautelare, stavolta penale.

Questo provvedimento è reso possibile grazie alla recente modifiche al codice penale in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, più conosciuta come Legge codice rosso grazie alla quale è prevista un'accelerazione per l’avvio del procedimento penale di alcuni reati come maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale. Lo scopo è quello di adottare più velocemente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime.

La violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, può inoltre essere sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni.