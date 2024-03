Ss45bis: sorpassa una pattuglia a folle velocità: beccato senza patente e senza assicurazione.

Beccato senza patente e senza assicurazione dopo un sorpasso azzardato sulla Ss45bis

É successo ieri (sabato 2 marzo 2024) nell'ambito di una serie di controlli effettuati nel fine settimana sulla Ss45bis, una delle arterie più pericolose del territorio bresciano. Alcuni agenti della Polizia Locale di Rezzato a bordo della loro auto sono stati superati a folle velocità da parte di un automobilista il quale, una volta accortosi della presenza della pattuglia, ha cercato di far perdere le sue tracce. Ha continuato a sorpassare in modo pericoloso finendo per nascondersi tra le auto in sosta all'interno di una stazione di servizio.

La scoperta della polizia locale di Rezzato

Il conducente è stato prontamente bloccato dagli Agenti del Comando Polizia Locale - Rezzato. Da qui la scoperta che lo stesso circolava con una vettura priva dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi e senza aver mai conseguito la patente di guida. Il veicolo è stato sequestrato. I controlli, hanno assicurato gli agenti della Locale, proseguiranno anche nei prossimi week end, sulle strade maggiormente trafficate ricadenti nel territorio della città di Rezzato.