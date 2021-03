La sentenza, riguardante la nota azienda di Palazzolo, è arrivata poco fa.

“Spionaggio” alla Marzoli: tre condanne e due assoluzioni

Oggi il giudice del Tribunale di Brescia ha emesso la sentenza nei confronti delle cinque persone finite alla sbarra per la vicenda riguardante la Marzoli. Storia conosciuta come “Spionaggio industriale alla Marzoli”, questo perché secondo l’accusa gli imputati avevano sottratto del materiale dall’azienda per cederlo poi ad altri concorrenti. Gli ex dipendenti sono stati condannati: due a a 8 mesi e uno a 1 anno (pene sospese) per appropriazione indebita. Mentre i due ingegneri coinvolti sono stati assolti. Il pubblico ministero nella precedente udienza aveva chiesto una condanna di 4 mesi per ciascun imputato.

