Spara contro l'abitazione di una donna, scatta l'arresto a Mazzano.

Spara contro l'abitazione di una donna, scattano le manette

Nella mattinata di oggi (martedì 23 gennaio 2024) i carabinieri della Compagnia di Verolanuova hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un soggetto di etnia rom, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di danneggiamento mediante esplosione di colpi di armi da fuoco, atti persecutori, porto in luogo pubblico di arma da fuoco.

Per lui si sono aperte le porte del carcere

Pochi giorni fa, lo stesso, avrebbe esploso colpi di arma da fuoco verso l'abitazione di una donna nel comune di Dello per cause ancora non chiare ma legate a questioni di carattere privato. L'uomo è stato arrestato è trasferito nella casa Circondariale Nerio Fischione di Brescia.

La responsabilità penale dell'uomo sarà comunque accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.