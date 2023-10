Vede la Polizia Locale e prova a scappare con la droga, arrestato un 26enne

La Polizia Locale del Monte Orfano ieri mattina (venerdì 20 ottobre) ha arrestato un 26enne di origine tunisina: l'uomo era in possesso di 10 grammi di cocaina in cristalli, intento a spacciare nella zona della stazione ferroviaria di Coccaglio.

Vede la Polizia Locale e prova a scappare con la droga

A insospettire gli agenti della Polizia Locale, coordinata dal comandante Luca Leone, sono stati alcuni movimenti presso la locale stazione dei treni di Coccaglio. La pattuglia è quindi intervenuta immediatamente per ispezionare la sala d'attesa e l'area circostante la ferrovia: alla vista dell'auto istituzionale, alcuni uomini presenti si sono dati alla fuga. Gli agenti sono però riusciti a acciuffarne uno, raggiunto e bloccato proprio dal comandante Leone.

Durante l'inseguimento a piedi, l'uomo ha provato a disfarsi di un sacchetto gettandolo a terra. Un gesto che è stato notato anche dalla Polizia, che ha subito recuperato il tutto: all'interno c'erano 10 grammi di cocaina pura in cristalli ancora da lavorare e destinata allo spaccio al dettaglio. L'uomo è finito in manette, mentre la sostanza stupefacente (positiva al narcotest) ed i contanti trovati addosso al 26enne dopo la perquisizione sono stati sequestrati.

L'arresto convalidato

Processo per direttissima questo pomeriggio, l'arresto è stato convalidato: il tunisino, con precedenti specifici, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, aggravato dalla posizione di clandestinità sul territorio dello Stato Italiano. E' stato quindi consegnato all'ufficio espulsioni della Questura di Brescia per gli atti di allontanamento ed applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in Brescia e Provincia.

Continuano i controlli

Sempre in stazione, ad aprile, era capitato un altro caso simile, quando due uomini erano stato inseguiti e fermati dagli agenti dopo aver aggredito e derubato un connazionale, sempre per motivi legati alla droga. In questo caso, è il quarto intervento in poco tempo per la Polizia Locale del Monte Orfano (che da poco tempo si è rafforzara grazie all'ingresso del vicecomandante Angelo Guerini), al cui azione ha permesso di denunciare altre sette persone per reati di spaccio, occupazione abusiva delle abitazioni e contro i pubblici ufficiali. È stata messa in atto, infatti, un'intensificazione del controllo del territorio e dei servizi notturni, con il fine di prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano e migliorare la sicurezza e vivibilità del territorio.