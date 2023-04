Picchiano e rapinano un connazionale: fermati con la cocaina dalla Locale

E' successo ieri, intorno alle 16, a Coccaglio. Un uomo di 35 anni è stato prima picchiato e poi rapinato da due connazionali che poi sono stati fermati dalla Polizia Locale.

Picchiano e rapinano un connazionale

Ieri, venerdì 21 aprile, intorno alle 16, grida e urla di aiuto provenienti dalla stazione ferroviaria di Coccaglio hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti e del comandante della Polizia Locale Luca Leone, che si trovava nei pressi del Municipio. Raggiunta immediatamente la sala d'attesa con un agente, la pattuglia si è trovata davanti ad un uomo sporco di sangue che era appena stato picchiato e rapinato dei suoi averi, denaro ed effetti personali, da due connazionali tunisini.

Fermati dalla Locale: avevano la droga

Subito è scattato l'inseguimento a piedi, lungo la linea ferroviaria e poi verso via del Terraglio, che ha permesso di fermare il primo uomo, trentenne tunisino, ancora in possesso del denaro, ancora macchiato di sangue, appena sottratto. Affidato alla seconda pattuglia della Polizia Locale intervenuta, le ricerche sono continuate verso il parco Francesca di Coccaglio. Proprio nell'area verde ha avuto luogo ancora un lungo inseguimento a piedi che ha permesso di identificare il secondo tunisino trentacinquenne, che aveva concorso nella rapina pochi minuti prima.

L'uomo ha cercato di fare resistenza agli agenti, allontanandoli, e di darsi alla fuga. Il tunisino aveva addosso 8 ovuli di Cocaina termosigillati, occultati in una scatola di caramelle e pronti per essere ceduti. I due uomini, dopo l'identificazione, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Brescia per rapina, lesioni e resistenza a Pubblico ufficiale, oltre che per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo rapinato è stato assistito dal personale del soccorso sanitario di Chiari e trasportato per le cure del caso.