Spaccata alla tabaccheria del supermercato Conad di Capriolo. I ladri sono entrati in azione della notte tra venerdì 22 e sabato 23 novembre 2024. Nel mirino dei banditi un carico di sigarette da circa 3mila euro.

Spaccata alla tabaccheria del Conad di Capriolo

Arrivati con l’auto davanti alla tabaccheria poco prima della mezzanotte, sono scesi in due e con una mazza hanno spaccato la porta per poi fare razzia di sigarette. Un assalto che però non è passato inosservato: l’uomo che doveva fare da palo, infatti, è rimasto fuori dal negozio con la mazza in mano ed è stato notato da un cliente, che ha allertato subito il 112, costringendo i banditi a una fuga repentina. Va detto che comunque la tabaccheria è munita di antifurto e l'allarme era già scattato, quindi comunque i ladri sapevano di avere i minuti contati.

Non è la prima volta

Si tratta purtroppo del quarto furto in pochi anni. In particolare un colpo analogo era stato commesso a giugno, dal bottino assai più ingente: il valore dei tabacchi sottratti ammontava a 37mila euro. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Chiari.