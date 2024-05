Sp510 a Gussago, al via i lavori: strada chiusa anche in direzione Brescia.

Al via i lavori, chiusa del tutto la Sp510 a Gussago

A darne notizia la Provincia di Brescia con una nota stampa ufficiale: hanno preso il via i lavori sulla Sp510 a Gussago. La strada risulta totalmente chiusa sia in direzione Iseo sia in direzione Brescia.

Le altre chiusure

La notizia poco dopo un primo avviso nel quale veniva comunicata la chiusura della Sp510 a Gussago solo in direzione Iseo a causa del cedimento della carreggiata. Non si tratta tuttavia dell'unica chiusura che si è resa necessaria: sempre la Provincia di Brescia ha informato che è stata chiusa per frana la SP48 "Iseo-Polaveno" in comune di Iseo, al km 6+900.

Chiuso anche il Passo Crocedomini sulla Sp345 "Delle Tre Valli" per neve.