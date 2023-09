Sp 116: inaugurata la rotatoria in località Scaiola a Nuvolera.

È stata inaugurata questo pomeriggio (venerdì 22 settembre 2023) a Nuvolera la rotatoria sulla SP 116 in località Scaiola, opera cofinanziata da Regione Lombardia con uno stanziamento di 500.000 euro. Presente, tra gli altri, l'assessore regionale a Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. L'intervento è stato cofinanziato nell'ambito del Piano Lombardia, il programma di investimenti per le opere pubbliche voluto dal governatore Attilio Fontana.

"Si tratta - ha dichiarato Terzi - di un'opera molto importante per il territorio di Nuvolera: collega il centro abitato della località Scaiola con l'ex Gardesana Occidentale. I benefici sono molteplici, tra cui l'eliminazione del vecchio e pericoloso incrocio. Si efficienta anche lo smistamento del traffico da e per il lago. La nuova rotatoria, inoltre, consente di limitare la velocità dei mezzi in transito e quindi di aumentare la sicurezza stradale, mantenendo comunque una buona fluidificazione della viabilità".