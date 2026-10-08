Dopo la violenta rissa di sabato pomeriggio, è scattata la sospensione della licenza al bar del parco Aldo Moro, a Rovato.
Sospesa la licenza al bar del parco Aldo Moro dopo la rissa
Nella mattinata di giovedì 8 ottobre i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Chiari, unitamente ai militari della Stazione di Rovato, hanno dato esecuzione al provvedimento di sospensione dell’autorizzazione amministrativa alla conduzione dell’esercizio pubblico nei confronti dell’Illyrian Lounge Bar, in largo Cattaneo a Rovato, presso il parco Aldo Moro. Il decreto di sospensione della licenza, emesso dal Questore di Brescia, dispone la chiusura del locale per una durata di 15 giorni, con decorrenza immediata.
Tre uomini erano stati arrestati
Il provvedimento prescrittivo scaturisce dalla proposta avanzata dai carabinieri della Compagnia di Chiari, a seguito dei gravi episodi di disordine culminati il 3 ottobre scorso in una violenta rissa tra gli avventori del locale. L’intervento delle forze dell’ordine aveva portato all’arresto di tre uomini, tutti di nazionalità kosovara, accusati a vario titolo dei reati di rissa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.