Rissa al bar del parco: tre arresti e una denuncia a piede libero a Rovato

La rissa è scoppiata nel pomeriggio di sabato 3 ottobre a Rovato, presso il bar del parco Aldo Moro, in pieno centro. Il tempestivo intervento dei carabinieri della Compagnia di Chiari ha permesso di evitare gravi conseguenze: tre uomini sono stati arrestati e un quarto, che in un primo momento si era dato alla fuga, è stato denunciato a piede libero.

Rissa al bar del parco a Rovato

Sabato pomeriggio i carabinieri della Compagnia di Chiari sono intervenuti a Rovato a seguito di una segnalazione relativa a una rissa tra alcuni avventori scoppiata all’interno del bar del parco Aldo Moro. All’arrivo dei militari, è scattato un fuggi fuggi generale. Tre uomini di origine kosovara, residenti nella provincia di Brescia e già noti alle forze dell’ordine, hanno però affrontato i carabinieri non esitando ad aggredirli nel tentativo di guadagnarsi la fuga. I militari sono riusciti a bloccare i tre soggetti, anche con l’utilizzo dello spray al peperoncino in dotazione. Successivamente, si è presentato spontaneamente in caserma un quarto uomo, anch’egli di nazionalità kosovara, il quale ha ammesso di aver preso parte alla rissa e di essere fuggito all’arrivo delle forze dell’ordine.

Tre arresti e una denuncia a piede libero

I tre uomini bloccati sul posto sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per rissa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il quarto è stato invece denunciato a piede libero per la partecipazione alla rissa. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per le verifiche del caso, ma nessuno dei coinvolti ha necessitato del trasporto in ospedale. Gli arrestati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo.