Una borsa di studio in memoria di Sofia Filippini.

Sofia Filippini, una borsa di studio in sua memoria

26 anni, laureata in Medicina, Sofia soffriva di diabete cronico. É morta all'improvviso un mese e mezzo fa. La richiesta da parte della famiglia e del fidanzato Matteo è stata quella di non mandare fiori ma donazioni all'Associazione diabetici di Brescia. A seguito di tale gesto, la presidente ha espresso la volontà di dar vita, con i fondi raccolti. ad una borsa di studio in memoria di Sofia i quali dettagli verranno svelati prossimamente.

Domenica 17 marzo 2024 per Sofia sarebbe stato un grande giorno: avrebbe infatti dovuto pronunciare il giuramento di Ippocrate. Questo è stato fatto dal suo fidanzato Matteo insieme al quale avevano frequentato l'università e conseguito la laurea.

Un lutto improvviso

La ragazza era studentessa di medicina: pare che si sia sentita male improvvisamente mentre si trovava nella sua abitazione di Rezzato dove tornava nel fine settimana per stare con la famiglia. I primi soccorsi le sono stati dati dalla madre (medico) e, successivamente a giungere sul posto i sanitari del 118 i quali, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Un lutto improvviso e che ha spezzato una giovane vita. Una perdita che ha lasciato sgomenti i cittadini di Rezzato. Numerosi i messaggi di cordoglio che sono giunti una volta appresa la notizia della dipartita della giovane.